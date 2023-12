Tre punti pesanti sotto l’albero per il Cerignola: D’Ausilio-gol, sbancata Giugliano

Seconda vittoria consecutiva per l’Audace Cerignola, che espugna il “De Cristofaro” di Giugliano: decide D’Ausilio, Malcore si fa parare un rigore ma il girone d’andata si conclude con il sorriso grazie ad una prestazione di gran livello temperamentale. Ottavo posto al giro di boa con 28 punti, scavalcato in classifica il Latina. Tisci fa debuttare in serie C Prati al fianco di Gonnelli in difesa, a causa dell’infortunio di Bianco nel riscaldamento, e ripropone D’Ausilio mezzala, con Leonetti insieme a D’Andrea in appoggio a Malcore. Bertotto nel suo 4-3-3 si affida al tridente Ciuferri-Salvemini-Oviszach. Bella sgroppata di Coccia sulla destra, Malcore però sbuccia il pallone al 6’: dall’altra parte, Krapikas deve impegnarsi non poco per salvare sulla conclusione secca di Oviszach. I padroni di casa spingono ad alto volume, Berman dalla distanza trova una nuova respinta del portiere cerignolano, sinistro alto di Yabre a confermare l’ottima partenza campana. Gli ofantini vanno in gol al 19’, ma il primo assistente segnala l’offside di Russo, il quale aveva realizzato con una puntata precisa. Le due squadre cercano le sinergie giuste per rendersi pericolose, ma il match riduce abbastanza la sua effervescenza iniziale. È una ripartenza letale a consegnare il vantaggio all’Audace, poco oltre la mezzora: in tre tocchi (Ruggiero prima e Malcore poi) viene liberato l’inserimento centrale di D’Ausilio, che controlla, avanza e con un diagonale preciso supera Danilo Russo per il quarto centro personale in campionato. Un tirocross maligno di De Rosa viene smanacciato in corner da un attento Krapikas, i reparti molto stretti e i sincronismi nella fase di non possesso lasciano gli ospiti avanti a metà gara.

Ancora D’Ausilio all’alba della ripresa, il fantasista però coglie il palo esterno sfiorando il bis. Triplo cambio in casa Giugliano, proprio uno dei neoentrati (Di Dio) fa compiere un altro intervento notevole a Krapikas su un potente destro. Un contropiede nuovamente ben imbastito quasi porta i gialloblù al raddoppio: D’Ausilio per Leonetti e da questi in mezzo all’area, dove la scivolata di Malcore è sventata quasi sulla linea di porta da Caldore. Dentro Bezzon per D’Ausilio, al 74’ una carambola scaturita da un cross dalla destra per poco non si tramuta nella rete del pareggio. Le ‘cicogne’ alzano il muro davanti ad un Giugliano a trazione anteriore, ma che in verità non porta chissà quali pericoli negli ultimi sedici metri. Sosa in transizione viene atterrato da Caldore: rigore che Malcore si fa neutralizzare da un bravo Danilo Russo (88’). È un immenso Krapikas in pieno recupero a blindare un successo prezioso, volando a deviare in angolo la staffilata di Di Dio.

Il Cerignola torna a vincere in trasferta dopo oltre due mesi e cavalca l’onda positiva derivante dall’affermazione sul Foggia nel derby. Ora la sosta per le Festività natalizie, si tornerà in campo domenica 7 gennaio 2024 con la seconda gara consecutiva in esterna, ospiti del Messina.

GIUGLIANO-AUDACE CERIGNOLA 0-1

Giugliano (4-3-3): Russo D., Menna, Berman, Caldore, Yabre, De Rosa (55’ Eyango, dall’82’ Nocciolini), Berardocco (55’ Gladestony), Vogiatzis, Ciuferri, Salvemini (76’ Bernardotto), Oviszach (55’ Di Dio). A disposizione: Baldi, Manrrique, Scognamiglio, Oyewale, Grasso, Rondinella, Aruta, De Francesco, Stabile. Allenatore: Valerio Bertotto.

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas, Coccia, Prati, Gonnelli, Russo L., D’Ausilio (71’ Bezzon), Tascone, Ruggiero (90’ Botta), D’Andrea (90’ Neglia), Leonetti (76’ Sosa), Malcore. A disposizione: Fares, Trezza, Allegrini, Bianco, Sainz-Maza, Vitale, De Luca, Carnevale. Allenatore: Ivan Tisci.

Rete: 31’ D’Ausilio.

Ammoniti: Menna (G); Krapikas (AC).

Angoli: 11-3. Fuorigioco: 0-9. Recuperi: 1’ pt, 4’ st.

Nota: Russo D. (G) para rigore a Malcore all’88’.

Arbitro: Crezzini (Siena). Assistenti: Bianchini (Perugia)-Decorato (Cosenza). Quarto ufficiale: Giudice (Frosinone).