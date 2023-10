Troppa Star Volley, la Mandwinery Pallavolo Cerignola si arrende a Bisceglie (3-0)

Non riesce l’impresa al sestetto fucsia ofantino della Mandwinery Pallavolo Cerignola che, ieri sera, al PalaDolmen di Bisceglie incappa nella prima sconfitta stagionale al cospetto della forte compagine locale di mister Giunta, principale indicata al salto di categoria. Cerignola si presenta con la formazione base di queste prime giornate e, dopo un inizio primo parziale sul filo dell’equilibrio, le nerofucsia di casa capitanate da Haliti prendono il largo e chiudono in vantaggio 25-18. L’inizio del secondo set vede ancora un leggero equilibrio, salvo poi Star Volley piazzare un break che arriva sino al 18-8 che in pratica mette al sicuro il set, nonostante un tentativo di rimonta di Altomonte e Co., Bisceglie va sul 2-0 con il parziale di 25-22. Nell’ultimo set, Cerignola tenta uno scatto d’orgoglio ma nulla può contro le ben più esperte Kostadinova e Murri su tutte per la formazione di casa, che si aggiudica anche l’ultimo periodo e porta a casa tre punti meritati e la terza vittoria in altrettante gare giocate. Per le pantere sicuramente una sconfitta da cui imparare e proseguire nel percorso di crescita della giovane formazione fucsia. Adesso testa alla prossima sfida, sabato prossimo, 28 ottobre, al PalaDileo contro la neopromossa Altamura.