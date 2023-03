Turris-Audace Cerignola, trasferta vietata ai residenti della provincia di Foggia

Una notizia che era nell’aria e di cui si attendeva solo l’ufficialità: il Prefetto della Provincia di Napoli, in merito alla gara Turris-Audace Cerignola del 4 marzo 2023 (con inizio alle ore 20.30 e valida per il 30° turno del girone C di serie C), ha disposto la prescrizione del divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Provincia di Foggia. Per la seconda volta consecutiva dunque, i tifosi gialloblu non potranno essere al seguito della squadra di Michele Pazienza, dopo lo stop alla trasferta arrivato nel derby a Taranto.