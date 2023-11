Tutti in Palla: le giornate dello Sport, Cultura e Salute Mentale a Cerignola

L’Amministrazione Comunale di Cerignola, insieme all’ANPIS (Associazione Nazionale per l’Inclusione Sociale), è lieta di regalare alla città un grande evento all’insegna dello sport, della cultura ma soprattutto della sensibilizzazione. Grazie al lavoro e alla profonda sinergia tra l’Associazione e l’Amministrazione, nella persona del Consigliere Comunale Vincenzo Sforza, promotore dell’iniziativa, e degli Assessorati alle Politiche Sociali e alla Cultura e Sport, nasce una “tre giorni” ricca di eventi, di emozioni e sorprese. Si parte il 14 Novembre, con un’interessante tavola rotonda sui “Processi Partecipativi per la Promozione della Salute attraverso le buone pratiche e lo sviluppo della Rete Territoriale” nell’Aula Consiliare del Comune di Cerignola, a partire dalle ore 8.30, con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, la rete della salute pubblica di Asl Fg, e il cuore pulsante della sensibilizzazione, il Terzo Settore, attraverso realtà consolidate, presenti sul territorio nazionale.

Il 17, invece, Cerignola si prepara ad accogliere la Nazionale Attori, con moltissime sorprese, da volti noti della tv nazionale, ai protagonisti dei talent show più amati dai ragazzi dell’Italia intera. Ma Cerignola è pronta a sostenere all’unisono la battaglia per la Salute Mentale il 18 novembre, alle ore 12, presso lo Stadio Monterisi, con una partita spettacolare tra le All Star dell’Audace Cerignola e la Nazionale Attori, con momenti di divertimento ed emozione, animati da associazioni e realtà del territorio. Il ricavato degli eventi sarà devoluto all’Anpis, per l’acquisto di un kit Pep3, per la diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento e dell’autismo in età infantile. Inoltre, le donazioni sosterranno il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SNPIA).