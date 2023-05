«Tutti in piazza Duomo a tifare Audace», l’appello del presidente Nicola Grieco

Il presidente dell’Audace Cerignola Nicola Grieco e il sindaco di Cerignola Francesco Bonito invitano la cittadinanza tutta a STARE TUTTI INSIEME e DARE FORZA ALL’AUDACE impegnato questa sera nel match di ritorno del primo turno della fase nazionale play-off contro il Foggia. In piazza Duomo, infatti, è stato allestito un maxi-schermo per tifare i nostri ragazzi. Ci sarà anche un’area food e beverage, completamente gratuita, per tutti i presenti, offerta dal presidente Nicola Grieco. Dopo aver scritto la storia, con la promozione in serie C, l’Audace Cerignola concorre oggi alla fase nazionale dei play-off di Lega Pro per un posto tra i primi 8 club d’Italia.

“Un momento straordinario e di grande passione che vogliamo far vivere a tutte le famiglie di Cerignola – spiega il presidente Nicola Grieco. D’intesa con il sindaco Bonito abbiamo allestito un maxi-schermo in piazza Duomo, dove raccogliere tutto il cuore, il calore, l’amore dei cerignolani verso una squadra che sta dando il massimo nell’importante lotteria dei play-off e che purtroppo, a causa del divieto di trasferta, non hanno potuto raggiungere e sostenere la squadra allo ‘Zaccheria’. Un momento importante per vivere una serata storica, mangiare e bere insieme, con l’orgoglio di essere cerignolani. Vi voglio tutti in piazza a tifare Audace e a colorare il nostro Duomo di gialloblu”.