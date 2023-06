Ufficiale la separazione consensuale fra l’Audace Cerignola e Michele Pazienza

La S.S.D. Audace Cerignola comunica di aver risolto consensualmente il contratto con il tecnico Michele Pazienza. Con lui salutano Cerignola l’allenatore in seconda Antonio La Porta e il preparatore atletico Leandro Zoila. Dopo lo stop del campionato di serie D per pandemia, nell’estate 2020, arriva sulla panchina gialloblu, conquistando nella stagione calcistica 2020/21 un lusinghiero 7° posto, sfiorando di poco la qualificazione ai play-off. Nella stagione 2021/22 è l’allenatore dello storico ritorno dell’Audace Cerignola in serie C dopo 85 anni dall’ultima promozione. Tornato nel professionismo raggiunge con noi la 5^ posizione, staccando il visto per i play-off di girone sino a conseguire la qualificazione alla fase nazionale, tra le migliori compagini d’Italia a contendersi un posto per la serie B. Il tecnico, a margine della stagione appena trascorsa, aveva manifestato la propria legittima volontà di concedersi una nuova esperienza professionale.

“Sono a ringraziare e a salutare mister Michele Pazienza per la serietà, la professionalità e l’impegno profuso in questi anni alla guida tecnica dell’Audace Cerignola – commenta il presidente Nicola Grieco –. Non potrò mai dimenticare quanto costruito insieme oltre al rapporto di fiducia reciproca e smisurata di questi anni. Un lavoro che ci ha portati a conquistare la serie C e a distinguerci quale matricola in un campionato nuovo e insito di difficoltà che ci ha visti approdare alla fase nazionale tra i migliori club d’Italia. A mister Pazienza auguro le migliori fortune e il futuro più roseo”. «»