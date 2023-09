Ufficiale, Taranto-Audace Cerignola si giocherà a Francavilla Fontana lunedì 2 ottobre alle 15

La società Taranto F.C. 1927 S.r.l. a causa della temporanea indisponibilità dello Stadio Comunale “Erasmo Iacovone” di Taranto – Ordinanza del Sindaco della Città di Taranto n.33 del 06/09/2023 – ha richiesto di poter disputare presso lo Stadio “Giovanni Paolo II”, di Francavilla Fontana (BR) la gara Taranto-Audace Cerignola in programma domenica 01 ottobre 2023. La Lega Italiana Calcio Professionistico, preso atto di quanto sopra e considerato che

– la società Taranto F.C. 1927 S.r.l. ha presentato tutta la documentazione necessaria atta a dimostrare la disponibilità dello Stadio “Giovanni Paolo II”, di Francavilla Fontana (BR) per la gara in oggetto;

– lo Stadio “Giovanni Paolo II”, di Francavilla Fontana (BR) rispetta i criteri infrastrutturali fissati dal Manuale delle Licenze Nazionali per le società di Lega Pro;

accoglie la richiesta e, anche in ottemperanza alle condizioni di utilizzo dell’impianto, dispone che la gara del Campionato Serie C NOW Taranto-Audace Cerignola, in programma domenica 01 ottobre 2023, sia posticipata a lunedì 02 ottobre 2023 alle ore 15.00 e si disputi presso lo Stadio “Giovanni Paolo II”, di Francavilla Fontana (BR), in assenza di spettatori.

Non ci saranno variazioni invece riguardo l’impegno di coppa Italia: la sfida valida per il primo turno resta fissata a mercoledì 4 ottobre alle ore 18.30, con i gialloblù ospiti della Turris allo stadio “Liguori”.