Un candelotto di tritolo, del peso di circa un chilo, è stato trovato nel supermercato Md in zona Torricelli a Cerignola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia che hanno provveduto a rimuovere in sicurezza l’ordigno. Sono in corso indagini da parte della Questura. Il quartiere Torricelli è una zona periferica della città con problematiche sociali e criminali e, al momento, gli inquirenti non escludono nessuna pista. Nemmeno quella estorsiva.