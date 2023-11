Un Cerignola incerottato prova a rialzare la testa a Monopoli

Il turno numero dodici del girone C di serie C verrà chiuso dal match fra Monopoli e Audace Cerignola, fra due squadre che si avvicinano al confronto con stati d’animo opposti. I ragazzi di Ivan Tisci domenica scorsa hanno visto violare il “Monterisi” dalla Casertana, seconda sconfitta consecutiva dopo quella di Avellino. Uno stop maturato da una serie di circostanze, fra cui la stanchezza accumulata negli impegni ravvicinati, alcune disattenzioni difensive e il numero risicato di alternative in un reparto strategico come il centrocampo. In verità gli ofantini avevano avuto delle occasioni per rimediare o accorciare lo svantaggio nel corso del primo tempo, ma non sono state concretizzate. Nella trasferta di domani, l’Audace dovrà far leva essenzialmente sulle sue capacità caratteriali e sulla determinazione, perché l’infermeria continua ad essere affollata e il momento non certo fecondo dovrà essere superato proprio con lo spirito e la propensione al sacrificio reciproco. I gialloblù prima della giornata iniziata ieri occupavano l’ultima casella playoff, in una classifica comunque molto corta e con diverse formazioni raggruppate: chiaro che la continuità di risultati diventa essenziale e c’è la necessità di archiviare subito la serie negativa, pur in una situazione contingente di difficoltà.

I rientri di Krapikas dalla squalifica e di Ligi in difesa restano però un saldo negativo rispetto alle defezioni: Sainz-Maza e Ghisolfi, pur in distinta contro i campani, sono alle prese con il pieno recupero dai rispettivi infortuni; Leonetti, Bezzon e Bianco non saranno della partita e ad essi potrebbero aggiungersi Capomaggio (già out con la Casertana) e Malcore, quest’ultimo acciaccato. Non una vasta possibilità di scelta quindi per il tecnico del Cerignola, orientato a confermare Vitale in mediana e schierando D’Ausilio e Sosa alle spalle di D’Andrea in avanti. Salgono inoltre le quotazioni di Rizzo sulla fascia destra di difesa, con Russo ad agire sul lato opposto.

Con 11 punti ed uno score complessivo di due vittorie, cinque pareggi e quattro sconfitte, il Monopoli naviga ai limiti della zona playout, ma nelle ultime tre sfide ha raccolto sette punti, dimostrando di essere in evidente ripresa. La società adriatica ha optato in estate per un rinnovamento del progetto, a partire dalla scelta di Francesco Tomei in panchina, alla prima esperienza da capoallenatore. In sede di mercato le operazioni sono state rivolte ad un ringiovanimento della rosa, che comprende comunque alcuni elementi di notevole esperienza per la categoria. Fra gli arrivi principali, ci sono: il portiere Perina, il difensori Fazio (ex Catanzaro) e Cargnelutti, l’attaccante Spalluto (di proprietà della Fiorentina). Di recente è tornato lo svincolato Viteritti, mentre fra i confermati e punti fermi si ritrovano Fornasier, Vassallo – domani squalificato – e Starita, miglior marcatore con sette centri. I biancoverdi si schiereranno con il 4-2-3-1 e cercheranno di allungare la serie positiva, per allontanarsi dalle zone calde.

Nell’ultimo precedente fra le due compagini, il 24 settembre 2021, il Monopoli prevalse 2-1 con momentaneo pareggio cerignolano siglato da D’Andrea. Calcio d’inizio allo stadio “Vito Simone Veneziani” alle ore 20.45, con la direzione arbitrale affidata al sig. Madonia, della sezione di Palermo.