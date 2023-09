Un pareggio senza reti tra Audace Cerignola e la capolista Juve Stabia

Per la quinta giornata di campionato al Monterisi arriva la capolista Juve Stabia. Formazione solita per Tisci che modifica solo due pedine: Allegrini al posto di Ligi nelle retrovie e Leonetti in avanti al posto di D’Ausilio. Gli ospiti invece sfoggiano il classico modulo a trazione anteriore, con l’esperto Candellone in avanti.

Avvio aggressivo dei campani che al 5 minuto provano a impensierire Krapikas. Tre giri di lancette più tardi è Romeo a girare nello specchio senza successo un cross dalla destra. Al 10′ è Malcore a rendersi pericoloso in area. Passa un minuto e Piovanello saggia i riflessi di un attento Krapikas. Minuto 12′ Buglio tenta un tiro dalla distanza. Al 21′ un buon break degli ospiti con il tiro di Buglio murato, è angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina è Piovanello a calciare fuori. Gli ospiti sembrano più in palla e il Cerignola si affida troppo al lancio lungo. Minuto 28 Mignanelli la mette al centro pericolosamente. Al 31′ Cannellone si divora un goal davanti a Krapikas. Minuto 39′ contropiede 3 contro due del Cerignola, Malcore va alla conclusione di prima ma centra Thiam. Nell’unico minuto di recupero D’Andrea è sfortunato nel toccarla in area.

Si riparte dallo 0-0. Primo squillo è di Leonetti, che al 47′ prova a girarla in rete di testa. Sempre Leonetti ci riprova al 51′. Otto minuti più tardi è di Piovanello una bella percussione al limite dell’area. Poco dopo l’ora di gioco l’arbitro ammonisce il tecnico ospite Pagliuca. Al 63′ Capomaggio si infila in area e prova a mettere in mezzo un pallone pericoloso, intercettato e buttato in angolo. Il Cerignola pare prender coraggio e pressa con costanza nell’area avversaria. Minuto 67′ Ruggiero dal corner per Capomaggio che colpisce ma manca la porta. Al 70′ Ruggiero calcia deciso da fuori. I due tecnici mischiano le carte ma non cambia l’andamento della gara. Minuto 84′ contatto sospetto in area, D’Ausilio a terra e i calciatori del Cerignola chiedono a gran voce il rigore. Nel finale tutto il Cerignola è nell’area della Juve Stabia. Nel secondo dei 5 minuti di recupero percussione velenosa di D’Ausilio senza esito. Due minuti più tardi è Leone a calciare di poco alto. Non succede molto di più. La gara si conclude con un pareggio a reti inviolate contro una squadra che ha stupito in questo avvio di campionato.

Audace Cerignola-Juve Stabia 0-0

CERIGNOLA (4–3-2-1): Krapikas 6; Russo 5.5, Martinelli 6, Allegrini 6 (35’ st Ligi 6), Tentardini 6 (27’ st Rizzo 6); Tascone 6 (27’ st Ghisolfi), Capomaggio 7, Ruggiero 7.5 (45’ st Sainz-Maza sv); Leonetti 5.5 (35’ st Sosa 5), D’Andrea 6.5 (27’ st D’Ausilio 7); Malcore 5.5. A disp.: Fares, Trezza, Coccia, Prati, Gonnelli, Vitale, De Luca, Rizzo, Carnevale. All. Tisci 6.

JUVE STABIA (4-2-3-1): Thiam 6; Baldi 6, Bachini 5, Bellich 5, Magnanelli 5.5 (23’ st Andreoni 5.5); Gerbo 6 (23’ st Erradi 5.5), Leone 7; Piovanello 5.5 (23’ st Marranzino 5) (45’ + 2’ st Folino sv), Buglio 6.5 (1’ st Piscopo 6), Romeo 6.5; Candellone 7. A disp.: Signorini, Esposito, La Rosa, Maselli, Meli, Guarracino, D’Amore, Rovaglia, Picardi, Vimercati. AlI. Pagliuca 6.

ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese

NOTE: Serata mite, terreno in discrete condizioni.

Ammoniti: 44’ Mignanelli, 1’ st Baldi, 17’ st Pagliuca, 29’ st Martinelli, 42’ st Leone,

Angoli: 7-4

Recupero: 1’; 5’.