Un punto di carattere, l’Audace Cerignola rimonta due reti a Monopoli

Sembrava alle corde, invece riesce a recuperare un doppio svantaggio e porta via dal “Veneziani” un punto di valore. L’Audace Cerignola trascinato da D’Ausilio (gol e assist) impone il 2-2 al Monopoli nel posticipo della dodicesima giornata del girone C di serie C. Alle indisponibilità già note, per Tisci si aggiungono all’elenco anche Tentardini e Malcore: nel 4-2-3-1 tornano Krapikas fra i pali e Ligi in difesa (Rizzo terzino destro con Russo spostato dalla parte opposta), il tecnico schiera Coccia interno destro in mediana e Tascone centrale, in avanti Sosa punta avanzata con D’Andrea e D’Ausilio a sostegno. Tomei ritrova Fazio in retroguardia e piazza Piarulli a centrocampo in luogo dello squalificato Vassallo: uniche due novità nel 4-2-3-1, col trio Borello-Starita-D’Agostino alle spalle di Santaniello in attacco. In otto minuti, dal 7′ al 15′, ben quattro le occasioni da gol, due per parte. Krapikas blocca sul tiro di D’Agostino, un bel contropiede dell’Audace vede D’Ausilio servire Coccia, la cui girata finisce di poco a lato. In un giro di lancette, prima una conclusione assai insidiosa di Borello sugli sviluppi di una punizione ribattuta, poi Sosa arma il mancino con la sfera che sibila non distante dall’incrocio. Un avvio così promettente lascia spazio poi ad una fase tattica, in cui le squadre prendono le rispettive misure e ne risentono le fasi offensive. Al 39′ però, una azione sviluppatasi sulla destra dei padroni di casa, porta Viteritti al cross: Santaniello anticipa di netto Martinelli e non lascia scampo a Krapikas per il vantaggio del Monopoli. Nel maxi recupero concesso dal direttore di gara, a causa di molteplici interruzioni per scontri di gioco, da segnalare solo un tentativo di Borello, disinnescato da Krapikas in presa bassa.

Il Cerignola apre la ripresa con maggior possesso palla, i biancoverdi attendono disciplinati: diagonale di D’Ausilio senza esito al 53′. La squadra di Tomei è assai concreta quando si porta nell’area ofantina: traversone di D’Agostino per Borello, sponda per Starita, il quale stoppa di petto e scarica in fondo al sacco per il raddoppio. Nemmeno il tempo di esultare che arriva la reazione gialloblù: Russo lancia in profondità, Sosa salta ma lascia scorrere di testa, liberando D’Ausilio abile a battere Perina (terzo centro per il fantasista), accorciando le distanze. D’Andrea conclude a metà fra un tiro e un cross una promettente ripartenza, vanificando così una più che buona opportunità. Santaniello è un cliente davvero scomodo per i centrali, il centravanti adriatico in girata spedisce alto da favorevole posizione. La risposta di D’Andrea non crea grossi brividi a Perina, al 73′ rimette piede in campo Sainz-Maza, sostituendo Ruggiero. Hamlili cerca l’eurogol, pallone che non scende abbastanza. Nell’ultimo spezzone di gara, le ‘cicogne’ si producono in un encomiabile sforzo e agguantano la parità grazie ad un D’Ausilio splendido anche in versione suggeritore (sesto assist stagionale), pescando Coccia in area per l’inzuccata in tuffo del 2-2 (82′) e primo centro nel torneo per l’ex Potenza. Fino al triplice fischio non c’è altro da segnalare, entrambe le formazioni muovono la rispettiva classifica, con il Monopoli al quarto risultato utile consecutivo e l’Audace a voltare pagina dopo due stop di fila.

Pur con le oggettive difficoltà delle assenze e di un punteggio sfavorevole, il Cerignola ha sfoggiato un carattere mai domo, riuscendo a raddrizzare una partita che sembrava ormai indirizzata. É una buona base da cui ripartire (16 i punti in graduatoria), aspettando i recuperi di qualche effettivo, in vista del prossimo turno, quando al “Monterisi” domenica si presenterà un Catania alle prese con la rivoluzione fra panchina e ds delle ultime ore.

MONOPOLI-AUDACE CERIGNOLA 2-2

Monopoli (4-2-3-1): Perina, Viteritti (86′ Angileri), Fornasier, Fazio, Ferrini, Iaccarino (77′ Riccardi), Piarulli (46′ Hamlili), Borello, Starita, D’Agostino (93′ Peschetola), Santaniello (77′ Spalluto). A disposizione: Alloj, Botis, Di Benedetto, Cristallo, Simone, De Santis, Mazzotta. Allenatore: Francesco Tomei.

Audace Cerignola (4-3-2-1): Krapikas, Rizzo, Martinelli, Ligi, Russo, Coccia (87′ Neglia), Tascone, Ruggiero (73′ Sainz-Maza), D’Andrea, D’Ausilio (87′ Vitale), Sosa (92′ Carnevale). A disposizione: Fares, Trezza, Allegrini, Bianco, Prati, Gonnelli, De Luca, Pirelli. Allenatore: Ivan Tisci.

Reti: 39′ Santaniello (M), 56′ Starita (M), 57′ D’Ausilio (AC), 82′ Coccia (AC).

Ammoniti: Fornasier, Piarulli (M); Tascone (AC).

Angoli: 2-5. Fuorigioco: 3-2. Recuperi: 7′ pt, 5′ st.

Arbitro: Madonia (Palermo). Assistenti: Minafra (Roma 2)-Fratello (Latina). Quarto ufficiale: Liotta (Castellammare di Stabia).