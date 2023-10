“Un teatro per tutti”, presentata la stagione del “Mercadante” di Cerignola

Ha avuto luogo stamani la conferenza stampa per la nuova stagione teatrale 2023-2024 del Teatro Mercadante di Cerignola, intitolata “Un Teatro per tutti”. Alla presentazione hanno preso parte il sindaco Francesco Bonito, l’assessora alla cultura Rossella Bruno, il direttore artistico Savino Zaba, la responsabile Accessibilità e Danza Giulia Traversi e, come ospite, l’attore Michele de Virgilio; in video presentazione, il direttore del Teatro Pubblico Pugliese, Paolo Ponzo. Il sindaco Bonito ha inaugurato l’incontro dichiarandosi orgoglioso di questa ripresa teatrale, riconfermando la sua fiducia nella cultura come strumento di progresso e sviluppo sociale. Con l’intervento dell’assessora Rossella Bruno, si è discusso sul cambio location previsto temporaneamente per quest’anno: «Il Teatro Mercadante, nonno saggio della nostra comunità, ha ancora bisogno di cure e, grazie ai finanziamenti ottenuti dal PNRR, sarà fuori uso per lavori di manutenzione. Tuttavia, non abbiamo voluto interrompere lo straordinario progetto del “Teatro per tutti” intrapreso già lo scorso anno con la direzione artistica e lo staff del Mercadante».

Anche quest’anno, si rinnova il desiderio di promuovere un teatro inclusivo e accessibile a tutti, sia in termini di contenuto che di fruizione. Rispetto all’esclusività di questa stagione teatrale, il direttore artistico Savino Zaba ha aggiunto: «In qualità di direttore artistico, ho a cuore la gestione di questo progetto e presto il massimo riguardo verso l’accessibilità. Abbiamo pensato ad una programmazione varia, capace di saper soddisfare gli interessi di tutti e, soprattutto, in grado di offrire rappresentazioni accessibili a persone con diverse disabilità. Non solo, ma la doverosa responsabilità del denaro pubblico, ci ha spinto a contenere al massimo il prezzo dei biglietti. Per garantire la massima inclusività, abbiamo pensato di destinare ai servizi sociali un certo numero di biglietti, così da poter sostenere concretamente il diritto di ognuno a respirare l’arte e la cultura del teatro».

Dopo aver sottolineato le caratteristiche sociali della rassegna, Zaba ha passato in rassegna gli spettacoli del cartellone, lasciando la parola ad uno dei suoi protagonisti, Michele de Virgilio, regista dello spettacolo “Cafoni. Un racconto musicale”. È la storia dell’umiliante realtà del caporalato e di un’anziana bracciante che ne serba il ricordo con la sua storia e la sua solidarietà umana. Questa è solo una delle tante rappresentazioni che il “Teatro per tutti” ha pensato per i suoi spettatori: dalla danza, al teatro canzone, al concerto lirico-sinfonico fino al teatro per ragazzi e bambini. L’inclusività resterà la protagonista indiscussa del palcoscenico, con spettacoli per il pubblico cieco, ipovedente, o sordo. La stagione si aprirà il 16 novembre con “L’anno che verrà. Canzoni di Lucio Dalla” con Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite. Nove gli appuntamenti in totale della stagione, che vedrà Carlo Buccirosso, Giuliana De Sio, Alessandro Haber fra i nomi più importanti in calendario.

