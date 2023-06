Una nuova vita per il Palazzo dell’Acquedotto: l’intesa Aqp-Comune di Cerignola

Palazzo dell’Acquedotto in comodato d’uso gratuito per 30 anni, prorogabili per altri 30. È questo il contenuto dell’intesa tra AQP e Comune di Cerignola, che presto sarà formalizzato, di cui il sindaco Francesco Bonito ha dato notizia in consiglio comunale in sede di comunicazioni. “L’altro ieri – ha detto il primo cittadino- ho incontrato a Bari il presidente di AQP e ho con lui concluso un pre-accordo, che presto si trasformerà in un vero e proprio contratto, in base al quale l’ente accetta di concedere in comodato d’uso gratuito trentennale, con facoltà di proroga per altri trent’anni, l’immobile ormai abbandonato in via dei Mille, nei pressi di Palazzo di Città”. “È una notizia importante per Cerignola, perché potremmo generare bellezza, utilità e ricchezza laddove oggi c’è degrado. Avremo nei fatti 60 anni di comodato gratuito per poter realizzare iniziative architettoniche, culturali, commerciali o ciò che più sarà affine alle necessità della città, dando un impulso notevole alla Città”, ha proseguito Bonito. Il sindaco auspica che “vi sia il contributo di tutti: cittadini, forze politiche, mondo dell’associazionismo per concepire un utilizzo di quell’immobile quanto più utile alla collettività”.