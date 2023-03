“Una storia sbagliata”: il libro di Giancarlo Visitilli sarà presentato nel Centro Educativo “Diorama”

Si svolgerà mercoledì, 22 marzo 2023, alle ore 18,30, nel Centro Educativo “Diorama”, sito in Vico V Addolorata 79 a Cerignola, la presentazione del libro di Giancarlo Visitilli “Una storia sbagliata”, iniziativa organizzata dalla Cooperativa Sociale “Charlie fa Surf” in collaborazione con la Caritas Diocesana di Cerignola-Ascoli Satriano. Il prof. Visitilli, già ospite della Settimana Sociale Diocesana più recente, è insegnante liceale di Lettere, e ha fondato la cooperativa sociale “Bambini di Truffaut”, che cura infanzie e adolescenze disagiate; organizza e dirige il Festival “Cinema&Letteratura del racconto, il Film”; collabora con cantautori e scrittori ed è giornalista nonché critico cinematografico (per “la Repubblica” e per il “Corriere del Mezzogiorno”); ha pubblicato “E la felicità, prof?” (Einaudi, 2012), diventato uno spettacolo teatrale, “La pelle in cui abito” (Laterza, 2019), “È bravo ma potrebbe fare di più. Ha le capacità ma non le sfrutta” (Progedit, 2021).

“Una storia sbagliata” (LiberAria, 2022) è il suo primo romanzo, così sintetizzato nella quarta di copertina: “Saverio ha sedici anni, una vita familiare difficile e una rapina finita male alle spalle. Anche Anna ha sedici anni, frequenta il liceo classico e proviene da una famiglia benestante di Bari. Il destino che li unisce sarà lo stesso che li dividerà, uno in carcere, l’altra fuori ad aspettarlo e a cercare notizie sul suo conto. Fra loro la scuola, gli assistenti sociali e i familiari ma anche il teatro, la letteratura, il cinema e la musica come ancore di salvezza, tentativi di sfuggire a un destino”. Visitilli, nel suo romanzo, ci accompagna in una Bari dicotomica, abitata da case borghesi e periferie degradate che sono lo sfondo di “Una storia sbagliata” come tante, in cui si fronteggiano amore e violenza in una geografia fatta di spazi umani, rette parallele senza punti fissi, dove l’unica speranza che rimane è nello sguardo degli adolescenti. Una storia senza redenzione, in cui lo spazio e il tempo diventano categorie adatte solo per il volo, per andare via senza previsione di ritorno.

Introdurranno la presentazione il dott. Gaetano Panunzio, presidente della Cooperativa Sociale “Charlie fa Surf” e don Pasquale Cotugno, direttore della Caritas diocesana. Sarà presente l’Autore che dialogherà con la dott.ssa Carla Conte, coordinatrice del Centro “Diorama”: “Questo evento – dichiara la dott.ssa Conte – rappresenta per noi un’opportunità per mettere a fuoco le dinamiche giovanili inserite in un contesto socioculturale molto simile a quello in cui noi operiamo. Costituisce, soprattutto, una sfida: coinvolgere le famiglie dei ragazzi da noi seguiti per metterle a confronto con i figli. Il nostro ruolo di educatori è anche quello di costruire dei ponti dialogici tra genitori, figli e agenzie educative”.