Vaccinazioni anti Covid-19, Open Day la prossima settimana in undici centri vaccinali

La ASL Foggia dedica la prossima settimana alle vaccinazioni anti COVID 19 con accesso libero. Da lunedì 6 febbraio a venerdì 10 febbraio 2023 negli undici centri vaccinali di Foggia, Apricena, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Torremaggiore, Troia, Vico Del Gargano, saranno organizzate sedute straordinarie di somministrazioni contro il COVID in cui sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione, in orari prestabiliti. Una iniziativa della Direzione Strategica per incentivare l’adesione della popolazione alle terze e alle quarte dosi, senza la necessità di prenotarsi. La vaccinazione, infatti, resta l’unico strumento efficace per evitare le formi gravi della malattia. A Cerignola, ci si può recare al Dipartimento Prevenzione di Viale Di Vittorio nelle giornate di martedì 7 e giovedì 9 febbraio, dalle ore 09:30 alle 13.