Venerdì 1° settembre a Cerignola il Memorial “Nando Amorese”

Venerdì 1 Settembre 2023 a Cerignola presso Terra Aut, ingresso libero ore 20:30, si svolgerà il Memorial per Nando Amorese, un giovane straordinario musicista Cerignolano prematuramente scomparso il 23 Luglio 2022. La famiglia (la madre, il fratello e la cognata) organizza il Memorial, per onorare e ricordare Nando e la sua straordinaria impronta che ha donato, attraverso la sua sensibilità e la sua musica. La sua musica continuerà nel tempo. Nando Amorese inizia il suo percorso Musicale a Cerignola per poi trasferirsi a Roma dove vivrà stabilmente per tutta la sua vita, proseguendo ininterrottamente il suo percorso creativo e musicale. Nando con le sue varie band si esibisce in tantissimi concerti e festival a livello Nazionale ed Internazionale, tra questi in particolare ricordiamo un concerto al Whisky a Go Go di Los Angeles, il famoso locale che ha ospitato importanti artisti come: i Nirvana, The Doors, Red Hot Chilli Peppers, Jimi Hendrix e molti altri.

Nell’evento si esibiranno le band principali nelle quali Nando ha suonato nel corso degli anni: Betulla’s G.A.N.G.; Iena; Super Dog Party; El paso e un intervento al piano di Gianluca Damiano. Ci saranno inoltre, interventi di lettura di suoi scritti e poesie. Sarà reso disponibile un libro che riassume il percorso Musicale di Nando, con foto, poesie, disegni e all’interno un cd contenente alcuni brani delle band che si esibiranno durante l’evento. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza ad un’associazione benefica in Africa. Tutte le informazioni saranno rese note durante la serata. L’evento sarà condotto da Renè Angeramo. La famiglia ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Memorial.