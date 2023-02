Via al ritorno nella B2 di volley: entrambe in casa Pallavolo Cerignola ed Flv

Dopo uno stop di due settimane per lasciare spazio alla coppa Italia, torna il campionato di serie B2 di volley, che dà il via al girone di ritorno. Nel raggruppamento L, impegni casalinghi sia per Brio Lingerie Pallavolo Cerignola sia per la Bio Gustiamo Flv. Ad aprire il programma delle squadre ofantine saranno le ragazze di Michele Valentino, che ospitano domani al pala “Dileo” la Primadonna Bari (ore 18). In settimana, le fucsia hanno salutato la laterale Diletta Dirienzo, ceduta all’Adriatica Trani, formazione con la quale si era chiusa l’andata mediante una vittoria per 3-1. Una occasione da non perdere per sfruttare al contempo il fattore campo e continuare la marcia nei quartieri alti della classifica, visto che il terzo gradino dista soltanto una lunghezza. In questo periodo le sedute di allenamento si sono alternate a tre test amichevoli (due con la Flv, uno sempre con Trani) allo scopo di mantenere il ritmo partita e avvicinarsi alla ripresa nel modo ideale. La Primadonna Bari occupa la nona posizione con 15 punti e proviene da tre sconfitte consecutive: il team allenato da Rosa Ricci avrà come obiettivo quello di restare fuori dalla zona pericolo e si presenterà con la novità dell’esperta palleggiatrice Masino. Da parte sua, la Brio Lingerie si affida alle qualità in prima linea di Lussana, Matrullo e Piarulli per portare a casa un’altra vittoria.

Scende in campo domenica al pala “Tatarella” (ore 18) la Bio Gustiamo Flv, opposta alla Lavinia Group Trani in un nuovo match dall’elevatissimo peso specifico in chiave salvezza. Il sestetto guidato da Davide Claps prima della sosta è riuscito a rompere la serie negativa di otto sconfitte di fila, piegando in rimonta e al tie break il Gada Pescara Project. Due punti fondamentali perché i primi ottenuti fra le mura amiche, arrivati ai danni di una concorrente diretta. Lo stesso tipo di gara che attende le rossogialloblu con le adriatiche, a quota 10 in graduatoria: la formazione di Mazzola (quattro battute d’arresto consecutive) punta sulla qualità di Montenegro, mentre in regia c’è stato il debutto della classe 2003 Di Norscia. La Bio Gustiamo non dovrà prescindere da grinta e propensione alla lotta su ciascun pallone, caratteristiche evidenziate nell’incontro con le abruzzesi. Con 6 punti sinora totalizzati, Casa e compagne vogliono restituire il ko dell’esordio in stagione e rilanciarsi ulteriormente nella corsa alla permanenza.