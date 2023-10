Violenza sessuale di gruppo a Cerignola, in tre condannati a 6 anni e 2 mesi

Sono stati condannati tutti e i tre ventenni cerignolani accusati di aver violentato una tredicenne in un box della periferia l’ottobre dello scorso anno. Per aver commesso i reati di violenza sessuale di gruppo aggravata e cessione di stupefacenti, il G.U.P. Protano ha comminato loro la pena di sei anni e due mesi ciascuno, oltre che la condanna al pagamento di una provvisionale di 30.000 euro alla parte civile, rappresentata dall’Avv. Matteo Perchinunno, a titolo di risarcimento del danno.

Il calcolo della pena tiene conto dello sconto di un terzo di cui gli imputati hanno beneficiato perché il giudizio è stato definito col rito abbreviato. Sia l’accusa – nella persona della P.M. dott.ssa Bray – che la difesa – rappresentata dall’Avv. Rosario Marino – hanno chiesto, e ottenuto dal Giudice, che ai tre imputati venissero riconosciute le attenuanti generiche per l’essere incensurati, per la giovane età e per aver parzialmente risarcito del danno patito la famiglia della vittima. Per gli imputati si aprono le porte del carcere, in quanto i reati a loro contestati precludono l’accesso alle misure alternative alla detenzione.