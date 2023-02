Vittoria 1-0 del Cerignola sul Pescara. A rete Capomaggio (23′)

L’Audace Cerignola centra la vittoria con il minimo sforzo superando di una rete (23′ Capomaggio) la formazione abruzzese del Pescara. Per la 29esima giornata il tecnico gialloblù deve fare a meno di Langella, torna invece sulla linea difensiva Ligi. Colombo opta per Sommariva tra i pali al posto di Plizzari, schierando l’undici con un 4-2-3-1 con Vergani unica punta.

La gara comincia subito veloce per le due formazioni. Primo episodio: rigore al 2′ per l’Audace Cerignola. Il portiere ospite interviene su Achik lanciato a rete da Malcore: il numero 9 va dal dischetto, mira a sinistra di Sommaria, che para. Minuto 14, cambio di fronte, Vergani lanciato nell’uno contro uno lascia partire un diagonale da sinistra che si spegne sul fondo. Episodio numero due: al 23′ una punizione di Achik regala la gioia al Cerignola. Palla tagliata in mezzo all’area e incornata chirurgica di Capomaggio per l’1-0. Alla mezz’ora altra bell’azione dei padroni di casa con Russo che raccoglie un bel traversone sul secondo palo e rimette in mezzo dove Achik non riesce a pungere. A seguire due ammonizioni consecutive per Boben e Rafia. Minuto 41′ prima vera occasione da rete per il Pescara: è Merola che intercetta al centro dell’area e calcia di poco alto sopra la traversa un rigore in movimento. Arrembaggio finale del Pescara che proprio allo scadere della prima frazione preme in area: si chiude col vantaggio dell’Audace dopo un minuto di recupero.

Subito due cambi per il Pescara nella ripresa: in campo Brosco e Cuppone. Dopo appena due minuti, sugli sviluppi di un angolo è Coccia ad intervenire non riuscendo a pungere. Minuto 56 bel contropiede di Achik in superiorità numerica: il traversone lento finisce nelle mani del portiere ospite. Tre minuti più tardi Tascone calcia a rete dalla destra senza centrare la porta. Al 69′ Sainz-Maza, neoentrato, si ritrova a tu per tu col portiere senza impensierirlo. Cambio di fronte e Mora conclude alto. Il Pescara prova ad alzare ritmo e baricentro, il Cerignola si difende ordinato. Contropiede al 72′, palla al centro per la new entry Montini che colpisce contrattempo di testa mandandola fuori. A un quarto d’ora dalla fine Pazienza manda in campo Allegrini per migliorare la copertura. Minuto 86 una bell’azione di Cuppone che impensierisce non poco la retroguardia gialloblù: il tiro è debole e fuori. All’88’ è ancora il numero 27 adriatico a creare scompiglio. Nei cinque minuti di recupero non succede molto di più.

Il Cerignola vince in un match storico con il Pescara per 1-0 con rete di Capomaggio, che segna proprio nel giorno del suo compleanno facendo e facendosi un gran regalo. Prossimo impegno con la Turris

CERIGNOLA-PESCARA 1-0

CERIGNOLA (3-5-2): Trezza; Blondett, Capomaggio, Ligi; Coccia (17’ st Righetti), Tascone, Bianco (30’ st Allegrini), Ruggiero (22’ st Sainz-Maza), Russo; Malcore (22’ st Montini), Achik. In panchina: Saracco, Fares, Oliveira, Inguscio, D’Ausilio, Mengani, Botta, D’Andrea, Samele, Gioffrè. Allenatore: Pazienza

PESCARA (4-2-3-1): Sommariva; Cancellotti, Ingrosso (1’ st Brosco), Boben, Crescenzi; Gyabuaa (35’ st Aloi), Mora; Merola (35’ st Lescano), Rafia (1’ st Cuppone), Delle Monache (14’ st Kolaj); Vergani. In panchina: D’Aniello, DI Carlo, Milani, Palmiero, Catena, Meció, Germinario. Allenatore: Colombo

ARBITRO: Fiero

RETI: 23’ Capomaggio

Ammoniti: 2’ Sommariva, 31’ Boben, 32’ Rafia, 43’ Trezza, 31’ st Pazienza, 36’ st Achik

Angoli: 4-3

Recupero: 1’; 5’.

