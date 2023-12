Vittoria netta per la Flv Cerignola su Cutrofiano (3-0), tre punti pesanti per la classifica

Vittoria netta e limpida per la Flv Cerignola, che incamera tre punti di fondamentale importanza sul parquet amico del pala “Tatarella”, superando 3-0 la Sis Med Cutrofiano (25-18; 25-19; 25-18 i parziali) nel match valido per la 10^ giornata del girone I di serie B2. Coach Tauro ha schierato in partenza il 6+1 composto da: Distaso in regia e Viscito opposto; Chiesa e Trabucco laterali; Piarulli e Silvestre centrali, più Sollecito libero. Era una sfida da non fallire per il sestetto ofantino, che si è presentato sul rettangolo di gioco determinato a far propria l’intera posta in palio: le volenterose salentine hanno cercato di mettere in difficoltà le rossogialloblù, riuscite comunque con apprezzabile sicurezza a gestire anche i momenti meno brillanti della contesa e a chiudere agevolmente con scarti abbastanza ampi in ciascuno dei tre set. Con questa affermazione, la Flv sale a 14 punti in classifica, accumulando qualche lunghezza sulla zona calda e, in particolare, sul quart’ultimo posto. Nel prossimo turno, in calendario la trasferta a Castellaneta sabato 16 dicembre, in quello che sarà l’ultimo appuntamento agonistico prima della lunga pausa per le festività natalizie.