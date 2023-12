Vittorio Sgarbi a Cerignola presenterà il suo libro “Michelangelo-Rumore e paura”

L’Associazione Art&fatti APS di Cerignola si prepara a stupire la comunità con un evento straordinario: la presentazione del libro “Michelangelo-Rumore e paura” di Vittorio Sgarbi. L’incontro è fissato per il 23 dicembre 2023 alle ore 19.30, presso la Chiesa di San Domenico, in Piazzale San Rocco in Cerignola. L’arte di Michelangelo, artista eternamente sfuggente e poliedrico, sarà al centro di un’analisi dettagliata condotta dallo stesso autore, il Prof. On. Vittorio Sgarbi, Sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura. Attraverso l’utilizzo di sistemi audiovisivi innovativi, lo spettatore sarà immerso direttamente nelle opere, svelandone i retroscena e aprendo uno sguardo unico sulla genialità dell’artista. Ad introdurre l’evento sarà Antonello Di Pinto, artista affermato e insegnante di storia dell’arte, discipline pittoriche e materie plastiche. L’ingresso all’evento è gratuito e i partecipanti avranno l’opportunità di acquistare una copia del libro in loco.

“L’Associazione Art&fatti APS – dichiara il presidente Dott. Luca Gasparro – composta da giovani professionisti accomunati dalla passione per l’arte, ha realizzato numerose attività nel corso dell’anno. Questo evento rappresenta il culmine delle nostre iniziative e vuole essere un modo per ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito e sostenuto. Contiamo che questo diventi un appuntamento annuale natalizio, regalando alla città un’esperienza artistica di alto livello”. L’iniziativa gode del patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Cerignola e rientra nel calendario degli eventi “Natale al Palazzo 2023”, promosso dall’Assessorato alla Cultura e Sport.