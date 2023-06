Volata finale per la designazione del nuovo allenatore dell’Audace Cerignola

Non è ancora stata trovata la quadra, ma ormai poco ci manca. Conclusa un’altra settimana di confronti e di contatti, i prossimi giorni saranno decisivi per chiudere la questione relativa alla nomina del nuovo allenatore dell’Audace Cerignola. Il ritorno in sede del presidente Nicola Grieco, previsto per oggi o al massimo domani, sarà il segnale che si stringeranno i tempi con il primo tassello da inserire nel puzzle in vista della nuova stagione. Innanzitutto, bisognerà stabilire la fine del rapporto di lavoro con Michele Pazienza, legato ai gialloblù da un altro anno di contratto ma destinato a trasferirsi altrove: logica vorrebbe si andasse incontro ad una risoluzione contrattuale, ma forse una così lunga attesa potrebbe indurre ad un perfezionamento delle istanze fra le rispettive parti da definire. Soltanto in seguito a questo passaggio, le attenzioni saranno unicamente rivolte alla scelta del mister che ne prenderà il posto sulla panchina dell’Audace.

Una decisione che vuol essere la più ponderata e ottimale possibile, dal momento che il casting ha riguardato e riguarda tuttora un elenco piuttosto fornito di candidati. Secondo le ultime indiscrezioni, restano in ballo due nominativi: Roberto Taurino e Leonardo Colucci. L’ex tecnico di Virtus Francavilla e Avellino è stato fin dal primo momento accostato agli ofantini e può ancora essere ritenuto ancora pienamente in corsa. La seconda opzione è indubbiamente più romantica e suggestiva, affidare la panchina ad un cerignolano doc, una soluzione che pare abbia il gradimento della proprietà. Il massimo dirigente delle ‘cicogne? ha comunque ribadito di affidarsi completamente alle valutazioni del direttore sportivo Elio Di Toro che, anche per una continuità tattica e tecnica, sarebbe più indirizzato verso il mister salentino. In ogni caso, sono attese novità a breve, affinché si dia il via alla programmazione in vista della prossima stagione.

Intanto il settore amministrativo è alacremente al lavoro per preparare compiutamente la pratica relativa all’iscrizione al campionato, da effettuare entro la scadenza di domani 20 giugno: già nei giorni scorsi il segretario generale Marco Santopaolo ha partecipato ad una riunione nella sede della Lega Pro a Firenze in cui sono state evidenziate linee guida e aspetti del campionato venturo.