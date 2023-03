“Volevo nascere scema”, one woman show di Barbara Foria al Roma Teatro di Cerignola

Parla delle donne e alle donne Barbara Foria nello spettacolo “Volevo nascere scema…per non andare in guerra”, in programma al Roma Teatro di Cerignola domenica 12 marzo. Premiata come “comica tv dell’anno” all’ultima edizione del Festival del Cinema di Venezia, l’attrice napoletana sale sul palco come una guerriera per difendere le proprie scelte e dar loro la stessa dignità di quelle fatte da altre donne. Nel suo nuovo one woman show, Barbara Foria si interroga con leggerezza, simpatia e irriverenza, su come una donna che si avvia lentamente verso i cinquant’anni possa vivere con serenità i rapporti interpersonali, senza ansie per il futuro e senza ogni volta dover essere sottoposta allo sguardo giudicante degli altri. È lei stessa a mettersi in gioco, da donna a metà del cammino, senza filtri, senza figli, senza marito e con un’unica certezza di vita, una persistente cervicale.

Lo spettacolo, scritto da Barbara Foria, Fabrizio Testini, Alessandro Clemente e Stefano Vigilante e diretto da Claudio Insegno, rientra nella rassegna del Roma Teatro che proseguirà il prossimo 29 marzo con l’attore Yari Gugliucci e lo spettacolo “L’ombra di Totò”. Per tutte le info chiamare o mandare un WhatsApp al numero: 338.2511672. I biglietti sono acquistabili anche online su www.romateatrocinema.it. Orario spettacolo: porta ore 19.30-sipario ore 20.00.