Weekend di Scacchi a Cerignola, in scena raggruppamenti del campionato nazionale a squadre

La palestra della scuola media Di Vittorio-Padre Pio ospiterà ben 4 raggruppamenti del campionato Italiano a squadre. Grazie alla disponibilità della dirigente Dott.ssa Maria Luisa Russo e al patrocinio del Comune di Cerignola, Assessorato alla Cultura e Sport Dott.ssa Rossella Bruno, la A.s.d. Cerignola Scacchi è riuscita a portare qui a Cerignola circa 100 giocatori che lotteranno per salire dalla promozione alla serie C come proveranno a fare la Fovea1 e Fovea2 (Foggia scacchi), Scacchiamo junior (Molfetta scacchi), Trani Promozione, e Gli Audaci 2 (la seconda squadra Cerignolana). Nella serie c invece lotteranno per un posto in serie B e per non retrocedere, le rappresentative di Matera, Itria Scacchi (Martina Franca), Barletta SC1, Triggiano e Fisiopiù Terlizzi.

Il terzo girone, quello di serie B vedrà impegnati in nostri cugini Foggia Scacchi contro due rappresentative Baresi. Infine si disputerà il girone per noi più importante, quello dove figura la prima squadra della A.s.d. Cerignola Scacchi, che dopo tre storiche promozioni di fila, dovrà lottare a denti stretti per non retrocedere. Affronteremo le fortissime rappresentative di Lecce, Trani, Bari, Sorrento e Salerno. La prima salirà in serie A1, mentre le ultime due retrocederanno in serie B. Saranno 3 lunghi giorni e 5 durissime partite dove i nostri 4 moschettieri cercheranno con ogni mossa e strategia possibile di mantenere la tanto ambita e meritata serie A2. Ci siamo anche noi Dall Dall Cergnoul.