Calendario della serie C 2024/25, alla prima per il Cerignola c’è la Juventus Next Gen

Sono stati stilati dalla Lega Pro poco fa i calendari dei tre gironi della serie C 2024/25: il campionato partirà nel weekend 25 agosto, con la regular season che si concluderà il 27 aprile. Tre i turni infrasettimanali stabiliti (25 settembre e 30 ottobre 2024, 12 marzo 2025), unica sosta per le Festività natalizie domenica 29 dicembre. L’Audace Cerignola, al suo terzo anno consecutivo in terza serie, debutterà in trasferta proprio con la novità assoluta del raggruppamento meridionale, la Juventus Next Gen. Prima sfida casalinga una settimana più tardi, quando al “Monterisi” sarà di scena il Messina, che come l’anno scorso sarà l’avversaria nell’impegno d’esordio nell’impianto di via Napoli. Alla terza subito il confronto con l’Avellino dell’ex Pazienza (in trasferta), poi di nuovo fra le mura amiche con il Giugliano, primo di due appuntamenti interni di fila, perché a seguire ci sarà il Potenza. Gli altri appuntamenti di rilievo sono: Catania (alla sesta), il derby con il Foggia fissato alla dodicesima (andata in infrasettimanale), Crotone alla 13^, Taranto alla 14^, Benevento alla 17^. La chiusura della torneo avverrà in casa contro il Latina. Ora bisognerà attendere la definizione di anticipi e posticipi da parte della stessa Lega Pro, per conoscere giorno e orario in cui i gialloblù di Raffaele sfideranno la seconda squadra dei bianconeri, allenata da Paolo Montero.