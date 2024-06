Savino Zaba, un libro sulla radio edito da Rai Libri

Rai Libri presenta “Cent’anni di compagnia. La radio 1924-2024”, di Savino Zaba. Dalle prime trasmissioni dell’URI negli anni Venti alla propaganda fascista nel periodo bellico, dalla radio strumento di divulgazione della cultura di massa nel secondo Dopoguerra fino all’esplosione delle emittenti locali e all’ingresso nell’era digitale. Nei suoi cent’anni di vita la radio, con i suoi programmi e le sue voci, ha accompagnato il Paese, raccontato la storia comune e parlato, confidenzialmente, a ognuno di noi. In questa sua “dichiarazione d’amore”, Savino Zaba ripercorre la storia del medium ricordando i protagonisti di ieri e incontrando quelli di oggi; all’interno sono tante le testimonianze dei colleghi in attività nelle emittenti radiofoniche italiane. Il titolo di ogni capitolo del libro è riferito ad una canzone che, in qualche modo, ha fatto da colonna da sonora alla nostra vita. Un viaggio appassionato introdotto dalle parole di Renzo Arbore, autore e conduttore di programmi cult come “Bandiera Gialla” e “Alto Gradimento”. A chiudere, quelle di un altro gigante del mezzo, Claudio Cecchetto. Attivando il QR code contenuto nel volume, è possibile ascoltare il brano “Cento Suonati” scritto e interpretato dall’autore.

“Cent’anni di compagnia. La radio 1924-2024” di Savino Zaba, edito da Rai Libri, è in vendita nelle librerie e negli store digitali dal 19 giugno 2024. Savino Zaba conduttore radio-televisivo, esperto di comunicazione. Ha lavorato nei più importanti network nazionali fino ad arrivare alle emittenti Radio Rai. In tv ha condotto vari programmi tra cui “Battiti” su Telenorba; “Venice Music Awards Giovani”, “Concerto di Natale” e “Leggerissima Estate” su Rai 2; “Music@”, “Unomattina Storie Vere”, “entreRai”, “dalla A alla Zaba” e “Big Factor” su Rai 1. Sempre su Rai 1 è stato tra i protagonisti del programma “Tale e Quale Show”. Ha pubblicato due libri: Beato a chi ti Puglia e il saggio storico-linguistico Parole parole…alla radio. Recita a teatro e dal 2022 è direttore del Teatro Mercadante di Cerignola.

