A Cerignola dal 14 marzo attivo lo sportello comunale di Acquedotto Pugliese

Il Comune di Cerignola attiva, da giovedì 14 marzo, uno sportello commerciale online convenzionato con Acquedotto Pugliese per venire incontro alle esigenze dei cittadini. Sarà possibile attivare nuovi contratti, richiedere il subentro o trasformazioni d’uso, ottenere informazioni commerciali, copia delle fatture, estratti conto e, ancora, richiedere la domiciliazione bancaria e postale, l’attivazione delle fatture on line, l’autolettura, le rateizzazioni. Una serie di servizi offerti grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e di AQP che mette a disposizione l’innovativo portale AQPf@cile, per accorciare i tempi d’attesa e dà una valida alternativa a quanti non possono recarsi fisicamente presso gli uffici di Acquedotto Pugliese. Lo sportello comunale consiste in una postazione informatica gestita da personale comunale a cui è affidato il compito di supportare i cittadini nel ricevere informazioni e ottenere servizi commerciali. Lo spazio messo a disposizione dall’amministrazione di Cerignola, inaugurato venerdì 8 marzo, è situato nel municipio al piano terra e sarà aperto al pubblico ogni giovedì del mese dalle ore 16 alle ore 18.

Sportelli comunali AQP-Quali sono i vantaggi per il cittadino? Avere l’Acquedotto a due passi da casa: un impegno di vicinanza portato avanti da Acquedotto Pugliese, che trova un suo punto di forza nell’offerta di una serie di servizi ai clienti direttamente nel loro comune. I nostri sportelli, anche presso gli uffici di alcuni municipi del territorio, sono a tua completa disposizione per darti assistenza nelle procedure relative al tuo contratto o per informazioni. Se non hai modo di gestire la richiesta con lo sportello comunale o con i canali telematici messi a disposizione da AQP puoi accedere ad uno degli sportelli di Assistenza Clienti presenti sul territorio, prenotando un appuntamento attraverso https://book.codaq.it o telefonando al numero verde 800.085.853.