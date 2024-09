A Cerignola donati kit per l’igiene personale agli stagionali

Dei sacchetti in carta sigillati con adesivi color argento, donati a chi vive accampato tra i rifiuti. Pacchi che contengono quanto nella quotidianità serve per la cura dell’igiene personale e regalati a chi sotto il sole, raccoglie pomodori o uva. È l’iniziativa della Caritas diocesana di Cerignola che ha deciso di fare dono agli stagionali arrivati in città, di kit utili alla cura della persona. “Oltre a prodotti alimentari, sacchi a pelo e coperte, abbiamo deciso di fornire quanto serve per una doccia o per fare la barba”, spiega all’Ansa il direttore della Caritas, don Pasquale Cotugno. Nella shopper ci sono flaconi di shampoo e bagnoschiuma, spazzolino e dentifricio, schiuma da barba e lamette e il disinfettante per le mani. “A Cerignola sono arrivati tantissimi ragazzi e uomini di nazionalità straniera che lavorano nelle nostre campagne – spiega il sacerdote – vivono in pessime condizioni igieniche, in tende sparpagliate per le campagne o alla periferia cittadina, senza che ci siano servizi. Facciamo il possibile e grazie alle attività commerciali e alla sensibilità di alcuni cittadini, siamo riusciti a fornire i kit per l’igiene personale”.

L’impegno dei volontari è previsto anche per domani, nonostante sia domenica. “Di solito consegniamo i pasti nei giorni feriali ma domani faremo un’eccezione in occasione della festa patronale dedicata alla Madonna di Ripalta”, dice don Pasquale. A preparare l’intero menù “sarà una squadra di cuochi ucraini che ha pensato a piatti che tutti potranno degustare. Il primo turno scatterà alle 12:30. Attendiamo fino a 200 persone”, continua il direttore della Caritas che ringrazia “i volontari e tutti coloro che ci stanno aiutando facendo delle donazioni”. (ANSA)