A Cerignola, insieme per la Giornata Mondiale contro la tratta delle persone

‘Camminare per la Dignità: ascoltare, sognare e agire’ sarà questo il messaggio che guiderà le celebrazioni per la Giornata Mondiale contro la tratta delle persone, in programma giovedì 8 febbraio alle 17:30 presso il Centro Pastorale Santa Bakhita, a Cerignola, in Località Tre Titoli. Una giornata di preghiera, condotta da Sua Eccellenza Mons. Fabio Ciollaro, Vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, caratterizzata da momenti di riflessione e confronto sul tema della tratta delle persone e sulla dignità di coloro che sono vittime di questa pratica disumana. Sarà anche l’occasione per commemorare la memoria di Santa Bakhita, la santa protettrice di tutte le donne e degli uomini venduti come schiavi nel mondo, alla quale è dedicato il Centro di Accoglienza Caritas in Località Tre Titoli, che accoglie i migranti e fornisce loro servizi di assistenza e supporto.

L’evento, organizzato dalla Fondazione Migrantes in collaborazione con l’Associazione San Giuseppe, la Caritas Diocesana, la Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano e il Servizio Civile Universale, è aperto a tutte le comunità parrocchiali come momento di condivisione e preghiera insieme ai fratelli migranti accolti nel Centro. Don Claudio Barboni, direttore della Fondazione Migrantes e presidente della San Giuseppe, afferma: ‘Incontrarci nella preghiera e nella condivisione è sempre un momento di grande crescita e arricchimento per tutti noi. Coinvolgere in questi momenti anche i nostri fratelli migranti della Casa Santa Bakhita, poi, è la più grande e vera esperienza di accoglienza e integrazione che possiamo fare’. Per maggiori informazioni e per partecipare alla Giornata, è possibile contattare il numero: 324.7917380.