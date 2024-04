A Cerignola parte il servizio di raccolta dei micro rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Il Comune di Cerignola è lieto di presentare l’innovativo servizio di raccolta dei micro rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Questo nuovo servizio rappresenta un passo avanti nella nostra missione di rendere la nostra comunità più sostenibile e responsabile. Scoprite come insieme possiamo fare la differenza! Cos’è “Elettrizzati per il Futuro”? “Elettrizzati per il Futuro” è il nostro modo innovativo di gestire i piccoli RAEE come toner o cartucce delle stampanti, telefoni cellulari, elettronica da tasca e altro ancora. Questo programma mira a incoraggiare la consapevolezza ambientale e a fornire un modo facile per smaltire i vostri dispositivi elettrici inutilizzati o non funzionanti.

Come Funziona: Trova il Punto di Raccolta più Vicino: scopri dall’elenco che segue quale è la scuola o il punto più vicino a te! Raccogli i Tuoi Micro RAEE: Ora è il momento di cercare in casa quei piccoli oggetti elettrici che non usi più. Porta i Tuoi Micro RAEE al Punto di Raccolta: Quando hai raccolto i tuoi micro RAEE, portali al punto di raccolta più vicino. È così semplice!

Punti di Raccolta:

Scuola Primaria “Di Vittorio” via Ercolano, 7

Scuola Secondaria di primo grado “Padre Pio” via degli Oleandri, 1

Scuola Primaria “Don Giuseppe Puglisi”, via Montegrappa, 2

Scuola Secondaria di primo grado “Paolillo” via Santuario Madonna di Ripalta, 70

Scuola Secondaria di primo grado “Don Bosco” via Tomba dei Galli n. 5

Scuola Secondaria di primo grado “Giuseppe Pavoncelli” Piazza della Repubblica snc

Scuola Secondaria di primo grado “Borgo Tressanti” Borgo Tressanti-Cerignola

Scuola Primaria “Cesare Battisti” Piazza Ventimiglia, 6

Scuola Primaria “G. Rodari” viale Maria Santissima Ausiliatrice, 77

Asilo Nido Comunale “Rossella Rinaldi” Via Tagliamento

Palazzo di Città Cerignola Piazza della Repubblica

Ufficio Tari (Ex Tribunale) via G. Falcone, 41

COSA CONFERIRE NEI MICRO RAEE:

Cellulari, telefoni, tablet, smartwatch

Alimentatori, adattatori e cavi di apparecchiature elettroniche

Toner o cartucce stampanti

Chiavette e chiavi usb

Telecomandi, mouse, tastiere, auricolari, cuffie

Rasoi, epilatori, spazzolini elettrici

Console di gioco e accessori

COSA NON CONFERIRE:

Rifiuti organici e biologici

Materiali pericolosi (batterie)

Prodotti chimici nocivi

Materiali infiammabili

Riciclare correttamente questi rifiuti significa:

Ridurre i rischi per l’ambiente e per la salute

Limitare lo spreco di materiali preziosi e fondamentali

Proteggere il pianeta

Unisciti a noi in “Elettrizzati per il Futuro” e diventa un vero eroe ambientale! Grazie per il tuo impegno nel rendere Cerignola un posto migliore per tutti noi.