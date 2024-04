A Picerno trasferta vietata per i tifosi dell’Audace Cerignola

Il Prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia per la gara di calcio Picerno-Cerignola (serie C, girone C), che si disputerà domenica 7 aprile, alle ore 20.45. La decisione è maturata dopo che il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, ha evidenziato “i profili di rischio connessi alla rivalità tra le tifoserie del Potenza e del Cerignola”, sfociata in passato in disordini e turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, gli ultimi dei quali in occasione della partita Sorrento-Cerignola, disputata a Potenza il 9 settembre 2023, quando tifosi del Potenza, pur non essendo impegnata la loro squadra, cercarono di causare incidenti con quelli del Cerignola. Il Comitato “non ha escluso che anche in occasione della gara “Picerno-Cerignola” possano verificarsi analoghe turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica tra le tifoserie di Potenza e Cerignola, attesa la vicinanza tra i comuni di Picerno e Potenza”. In occasione delle sfide di campionato tra Potenza e Cerignola fu deciso la disputa delle gare senza la presenza dei tifosi ospiti. (ANSA)