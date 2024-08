Abbandoni di rifiuti, Bonito: «Non tollereremo più il disamore per la nostra città»

Continuano gli abbandoni sistematici ed illegali di rifiuti. Nella mattinata di ieri, infatti, è stato segnalato un nuovo cumulo di rifiuti in Via Curiel, impedendo di fatto il transito a moltissimi veicoli, prontamente rimosso grazie all’intervento degli operatori della società Teknoservice. “Ho ricevuto personalmente la segnalazione ieri mattina da parte di alcuni cittadini, che hanno sottolineato la quotidianità del fenomeno: dopo il passaggio degli operatori per il corretto ritiro dei rifiuti da conferire, ecco comparire nuovi, ingombranti sacchi di rifiuti indifferenziati a centro strada. È evidente che non si tratti di disattenzione ma di un’azione sistematica, simbolo del rifiuto delle regole per la raccolta differenziata, e questo ha un solo significato, il disamore verso la nostra città. Negli ultimi giorni, insieme alla società Teknoservice, stiamo studiando nuove strategie per incidere sul fenomeno, non solo sanzioni, ma educazione, tantissima educazione: fare la raccolta differenziata è un’opportunità di ricchezza, di crescita per la nostra città e vogliamo, anzi abbiamo il dovere di trasmettere questo messaggio. Io stesso sto visitando in questi giorni le isole ecologiche mobili presenti in città, per dialogare e confrontarmi con i cittadini”, le parole del sindaco Bonito.