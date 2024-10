Abbandono rifiuti in città, a breve incontro con i vertici di Teknoservice

«Come nuovo Presidente della Commissione Ambiente, già testimone della emergenza ambientale in cui versa la nostra città e a seguito delle tantissime segnalazioni già pervenute alla mia attenzione corredate di allarmanti riprese foto e video (in particolare zona Lidl ed ex Tribunale) ho immediatamente convocato un incontro per oggi pomeriggio nel quale solleciterò i consiglieri membri, di concerto con l’Assessore incaricato della delega all’ambiente ad incontrare i vertici della TeknoService per affrontare e risolvere quanto prima le criticità oggettive che tutti noi riscontriamo quotidianamente e che minano la sicurezza, l’igiene e il decoro della nostra città. Cerignola non merita tutto questo. Vi terrò aggiornati…». Così, in una nota stampa giunta in redazione, il consigliere comunale di maggioranza Matteo Conversano, nominato – come da lui stesso precisato – presidente della Commissione consiliare sull’Ambiente.