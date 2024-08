Addio al Sovrintendente Capo di Polizia Mauro De Giulio

In data 5 agosto c.m. é deceduto all’età di 79 anni, presso gli Ospedali Riuniti di Foggia, per insufficienza respiratoria (BPCO), da aggravamento per cause di servizio, il Sovr. Capo in quiescenza della Polizia di Stato Mauro De Giulio (Vittima del Dovere per eventi criminosi), residente a Trinitapoli (BT). Mauro De Giulio, é stato “un uomo del Dr. Achille Serra già Prefetto, e ora Senatore a vita”. Ha arrestato Renato Vallanzasca, Rosetta Cutolo, Donato Lopez (Banda Cavallero), pluripremiato anche con l’Encomio Solenne del già Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, per aver affrontato in un conflitto a fuoco, dodici banditi della mafia Foggiana, intenti a svaligiare un furgone portavalori sulla Statale Adriatica 16 bis nei pressi di Cerignola (ottobre 1992), di cui il sottufficiale di polizia ha subito un danno post traumatico da stress e altre quattro cause di servizio riconosciute. Negli anni ’90, é stato uno dei poliziotti più attivi nel contrasto del crimine a Cerignola, dove prestava servizio presso il Commissariato, attualmente ancora stimato dalla “Cerignola per bene” che lo conosceva. I funerali si terranno oggi, martedì 6 agosto, presso la chiesa S. Anna di Trinitapoli, con la partecipazione di alcune rappresentanze delle F.F.A.A. e F.F.O.O..

