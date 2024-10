Aggiornamento del nuovo software dei Laboratori di Analisi all’ospedale di Cerignola

Nei tre Presidi Ospedalieri aziendali di San Severo, Cerignola e Manfredonia è in corso una attività di aggiornamento del nuovo software dei Laboratori di Analisi. Il nuovo software sostituisce i vecchi sistemi obsoleti, nell’ottica di un potenziamento generale dei servizi e di integrazione con tutti i sistemi aziendali e regionali. In questi giorni si sta, però, verificando un rallentamento nelle comunicazioni informatiche tra i Laboratori Analisi e le varie unità operative a causa di un sovraccarico dei dati. La Direzione si scusa per i disagi occorsi all’utenza e garantisce l’impegno degli uffici preposti a concludere la fase di aggiornamento nel più breve tempo possibile in modo da ripristinare la piena efficienza del servizio.