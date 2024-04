Aggredito l’ex-Sindaco Franco Metta con un bastone

E’ stato aggredito nel pomeriggio di ieri presso il suo studio legale di Cerignola l’ex-Sindaco Franco Metta. All’interno dello studio si è presentato un ex-cliente che, per questioni squisitamente professionali (una vecchia causa), dopo aver inveito contro Metta, lo avrebbe colpito con un bastone, urlando anche che lo avrebbe ucciso. Questo quanto appreso da fonti vicine al legale cerignolano.

In soccorso di Metta gli uomini del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale per medicare una ferita al capo riportata a seguito del colpo, per la quale sono stati anche necessari alcuni punti di sutura. Sul posto anche le Forze dell’Ordine che indagano sull’accaduto. L’avvocato Metta ha sporto denuncia per quanto accaduto.

Non vi è stata ancora nessuna parola ufficiale da parte di Franco Metta, se non un post affidato ai social in cui l’ex-Sindaco ha ringraziato per le testimonianze d’affetto di queste ore: «Grazie di cuore a tutti. Vi abbraccio tutti. Ci vediamo presto!».