Aggressione al “Riuniti”, l’Ordine dei Medici: «Inaccettabile lavorare in questo contesto»

Pubblichiamo di seguito e integralmente, una nota stampa del presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatrici della provincia di Foggia, dott. Pierluigi De Paolis, in relazione all’aggressione avvenuta ai sanitari del “Riuniti” di Foggia, ad opera dei parenti di una ragazza di Cerignola deceduta mentre era sottoposta ad un intervento chirurgico.

Nella notte dell’altroieri si è verificata l’ennesima gravissima aggressione ai danni del Personale Sanitario. Una vera e propria spedizione punitiva nel reparto di chirurgia toracica del Policlinico Riuniti di Foggia. A scatenare la furia incontrollabile di una cinquantina di persone, la triste notizia del decesso, durante un intervento chirurgico, di una giovane donna originaria di Cerignola ricoverata da alcune settimane poiché rimasta coinvolta in un incidente stradale. Il drammatico epilogo che ha visto la morte di una giovanissima non può giustificare in alcun modo l’inaudita violenza messa in atto dai parenti della vittima. Un chirurgo è stato colpito con diversi pugni in viso, riportando ferite e contusioni, mentre una dottoressa ha riportato la frattura di una mano. Altro personale è riuscito a barricarsi in una stanza e ad allertare le forze dell’ordine. E’ inaccettabile continuare a lavorare in questo contesto, afferma il Presidente dell’Ordine dei Medici Dott. Pierluigi De Paolis, che esprime vicinanza e si associa al profondo dolore che ha colpito la famiglia della giovane donna ma condanna fortemente la vile aggressione e continua ribadendo quanto dichiarato in precedenti simili situazioni che “le Istituzioni tutte devono trovare il modo ed i metodi per proteggere i propri medici”. Il pericolo è reale per l’intero sistema sanitario poiché, come riferito dal Presidente De Paolis, i medici sono spaventati e molti pensano addirittura di dimettersi dal proprio incarico. La situazione solleva urgenti riflessioni sulla sicurezza del personale medico, bisogna interviene nuovamente per inasprire il quadro sanzionatorio in relazione alle aggressioni ai danni dei medici e sanitari. L’Ordine dei Medici insieme ai Medici del Policlinico di Foggia si dice pronto ad organizzare una forma di protesta che possa coinvolgere l’intero mondo medico.