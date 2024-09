Al via la 15^ edizione della Fiera del Libro a Cerignola con la sessione mattutina

Al via la XV edizione della Fiera del libro di Cerignola, l’evento culturale più atteso della nostra città, accolto nella cornice di Palazzo Fornari. Un’ondata di studenti e giovani lettori ha inaugurato la manifestazione e accolto i primi ospiti dell’evento. Appuntamento inaugurale con Roberto Parmeggiani, autore di “Giacomo di cristallo e altre storie di Gianni Rodari in simboli CAA”, della casa editrice Meridiana. I bambini delle scuole primarie hanno avuto la possibilità di dialogare con Parmeggiani e insieme riflettere sulla sua riscrittura in CAA del racconto di Rodari. Grazie agli strumenti della Comunicazione Aumentativa Alternativa, la lettura di Rodari, e non solo, diventa inclusiva e in grado di superare i confini della disabilità, raggiungendo il cuore di tutti i lettori.

La storia di Giacomo di cristallo è quella di ognuno di noi, esseri umani capaci di provare emozioni uniche ed irripetibili. Condividerle? Un diritto che ci appartiene, spiega Parmeggiani: «Io penso che essere sinceri con le nostre emozioni e saperle condividere sia una delle più grandi libertà che abbiamo: come Giacomo, anche noi ci sentiamo trasparenti con gli altri quando custodiamo un sentimento nel cuore, ma è importante lasciarsi andare senza avere timore». La sincerità, racconta lo scrittore, deve accompagnare le nostre relazioni ed essere vissuta non come un pugnale con cui ferire, ma come una piuma con la quale accarezzare. Gli alunni hanno interagito attivamente alla discussione, porgendo domande e presentando i loro lavori, frutto di un’attenta lettura e conoscenza del libro.

Il circolo si è poi aperto ai più grandi, gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, che hanno avuto il piacere di conoscere la seconda protagonista di questa prima mattinata: Teresa Righetti. Laureata in Scienze dei Beni culturali e studentessa di Storia e Critica d’Arte, la giovane autrice è stata promotrice di uno dei primi libri d’arte scritti in CAA: “Van Gogh pittore malinconico in simboli CAA”. L’idea nasce dai ricordi di infanzia, quando da bambina leggeva i libricini che sua madre, maestra di scuola elementare, preparava per i suoi studenti con disabilità. La familiarità con questi scritti, unita alla sua passione per l’arte, ha portato alla realizzazione del progetto ArtistiCAA: l’arte non conosce limiti e la sua conoscenza è diritto di tutti. Grazie alla casa editrice Meridiana, questo desiderio ha preso vita e si è arricchito del proposito di scrivere per un pubblico di giovani adulti: «Ad oggi i libri scritti in CAA sono per lo più racconti pensati per piccoli lettori, per cui sono felice di aver realizzato un libro destinato agli adulti, fiduciosa che questa forma di comunicazione possa crescere al passo coi suoi destinatari», racconta Teresa Righetti.

“Van Gogh pittore malinconico” è un libro di divulgazione, scritto per diffondere informazioni sull’artista e le sue opere, in una scrittura agevolata ma non priva della sua autentica formalità. Di Van Gogh si potranno leggere le forme, i colori, le svariate sfumature della sua vita e della sua pittura, che è testimonianza e insegnamento per ognuno di noi. Il focus resta fermo sulla necessità di rendere la cultura e l’informazione un diritto di tutti. Gli incontri si sono tenuti alla presenza della dott.ssa Manuela Mennitti, logopedista ed esperta di CAA, e di alcuni rappresentati dell’Associazione OltreBabele, promotrice della Fiera.

