Altre due conferme per la Pallavolo Cerignola: Pettinari e Adorni

La Mandwinery Pallavolo Cerignola SSD arl è lieta di annunciare il rinnovo della centrale Beatrice Pettinari. La giocatrice originaria di Jesi, pilastro fondamentale del team, continuerà a indossare la maglia fucsia per la prossima stagione. Beatrice Pettinari, classe 1997, si è distinta per la sua determinazione, abilità tecnica e spirito di squadra. La sua esperienza e la sua professionalità rappresentano un valore aggiunto insostituibile per la compagine. Il Presidente della Pallavolo Cerignola, Matteo Russo, ha dichiarato: “Siamo estremamente felici di poter continuare a contare su Beatrice Pettinari. La sua conferma è un segnale chiaro delle nostre ambizioni e del nostro impegno per mantenere alto il livello competitivo della squadra”. Beatrice Pettinari ha commentato il suo rinnovo: “Tra me e la società c’è rispetto, fiducia e obiettivi che ci accomunano, perciò sono entusiasta di far nuovamente parte di questo progetto. Per segnare un punto di svolta con la stagione scorsa, anche quest’anno dobbiamo concentrarci al massimo per portare risultati importanti. Sono sicura che ci sarà da divertirsi…ci vediamo al palazzetto, forza pantere!”.

La terza conferma nell’organico ofantino risponde al nome di Chiara Adorni, nel ruolo di libero: dopo un anno di eccellenti prestazioni e un costante impegno, la giocatrice ha dimostrato di essere una componente fondamentale. Chiara Adorni ha brillato per la sua dedizione e professionalità, guadagnandosi il rispetto e l’ammirazione di compagne di squadra, tecnici e tifosi. “Siamo estremamente felici di poter contare su Chiara anche per la prossima stagione”, ha dichiarato il Presidente della Pallavolo Cerignola, Matteo Russo. “La sua professionalità e la sua grinta saranno fondamentali per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”. Chiara Adorni ha espresso grande entusiasmo per la conferma: “Ho riconfermato con entusiasmo per continuare il progetto iniziato l’anno scorso e perché voglio regalare a tutti i tifosi ancora tante belle emozioni. Ringrazio la società per la fiducia che mi ha dimostrato. Qui ho trovato tutto quello che cercavo dal punto di vista professionale: sono in un ambiente in cui si può davvero ambire a qualcosa di grande! Io sono già pronta e non vedo l’ora di ricominciare!”.