Altro colpo da novanta per l’Audace Cerignola, Vittorio Parigini in gialloblù

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica il tesseramento del calciatore Vittorio Parigini. È la sua prima volta in C. Attaccante, classe 1996, si lega al club gialloblù fino al 30 giugno 2026. Cresciuto nelle giovanili del Torino, dove si mette subito in luce nella formazione Primavera, esordisce in B giovanissimo con la Juve Stabia (14 presenze). Nelle due successive stagioni veste la maglia del Perugia, sempre in B, totalizzando 49 presenze e 8 reti. Nella stagione 2016/17 il grande salto in serie A al Chievo Verona (3 presenze) per poi passare al Bari a gennaio (15 presenze, 1 gol). Torna in A prima a Benevento e poi a Torino (39 presenze). Segue l’esperienza con la maglia della Cremonese in B (15 presenze e 3 gol). Nella stagione 2020/21 torna in A al Genoa (4 presenze). A gennaio 2021 il passaggio all’Ascoli (serie B) dove colleziona 10 presenze. Nelle stagioni 2021/22 e 2022/23 approda a Como (56 presenze e 2 reti). Nella passata stagione si è diviso tra Feralpisalò e Lecco (totalizzando nel complesso 26 presenze). Il presidente Nicola Grieco rivolge al calciatore il proprio benvenuto, augurando allo stesso un buon lavoro con la maglia gialloblù.