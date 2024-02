Amara trasferta campana per la Flv Cerignola, sconfitta a Pozzuoli (3-1)

Trasferta campana senza punti per la Flv Cerignola, sconfitta 3-1 dalla Pallavolo Pozzuoli nella terza di ritorno del girone I di serie B2 (25-16; 21-25; 27-25; 25-22 i parziali). Debutto amaro sulla panchina ofantina per Ivan Castillo, che dall’inizio ha proposto il 6+1 composto da: Distaso al palleggio e Viscito sulla diagonale; Chiesa e Trabucco laterali; Piarulli e Silvestre centrali, più Sollecito libero. La partenza del match non è come ci si attendeva, con le puteolane a spingere forte per cancellare la serie di quattro sconfitte consecutive, aggiudicandosi così il primo set. Nella frazione successiva, con Puro in regia, le rossogialloblù registrano meglio le fasi di attacco e difesa, reagendo bene e pareggiando i conti. Il terzo periodo è quello che in sostanza determina l’esito della sfida: un costante equilibrio fra le due formazioni, risoltosi ai vantaggi a favore delle padrone di casa. Nel quarto e decisivo set, la Flv alterna alcune cose buone e altre meno, tuttavia portandosi sul 21-20 nel segmento finale: la volata però premia Pozzuoli, che così festeggia la conquista dell’intera posta in palio.

Uno stop pesante anche alla luce delle vittorie delle dirette concorrenti per la salvezza, così torna ad allungarsi il divario da chi precede. Nel prossimo turno l’occasione per l’immediato riscatto ospitando il fanalino di coda Volare Benevento, una settimana in più utile inoltre a coach Castillo per conoscere meglio e approfondire tattiche e gioco con le sue ragazze.