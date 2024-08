Aperto l’avviso per il trasporto scolastico degli studenti delle borgate di Cerignola

Il Comune di Cerignola rende noto che è aperto l’avviso per il servizio di trasporto scolastico extra borgate per l’anno 2024/2025.

A CHI È RIVOLTO

Rivolto ai genitori degli alunni iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di 1° grado, residenti nelle zone extraurbane della città di Cerignola.

DESCRIZIONE

Per l’anno scolastico 2024/2025, verrà istituito il servizio di scuolabus extra urbano per accompagnare gli studenti presso le diverse scuole della città.

COME FARE

Per usufruire del trasporto scolastico è necessaria l’iscrizione al servizio, presentando apposita domanda esclusivamente in formato digitale attraverso il modulo scaricabile dal sito internet istituzionale del Comune di Cerignola. La domanda pertanto potrà essere compilata ed inviata digitalmente, come previsto dall’art. 4 del regolamento comunale approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 46 del 26/11/2020, dal giorno 8 agosto 2024 al giorno 6 settembre 2024 mediante apposita procedura informatizzata. Il modulo per la compilazione della domanda telematica è disponibile sul sito del Comune di Cerignola nella sezione “Avvisi” o direttamente al seguente link: https://serviziadomanda.resettami.it/cerignola/

La domanda potrà essere effettuata autonomamente attraverso un PC o uno smartphone o presso le segreterie scolastiche, CAF e Patronati.