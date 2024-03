Archiviato il derby, Pallavolo Cerignola ed Flv affrontano due corregionali

Puntata numero 20 del girone I del campionato di serie B2 di volley: le nostre due formazioni saranno impegnate una in casa e l’altra in trasferta, alla ricerca di continuità per il rispettivo cammino. Prima a scendere in campo la Mandwinery Pallavolo Cerignola, che domani ospita al pala “Dileo” (ore 18) la SisMed Cutrofiano. Le ragazze di Sgarbi hanno prevalso nel derby di domenica scorsa al tie break in una sfida appassionante e non priva di colpi di scena: l’affermazione è stata di rilievo per via della situazione di emergenza delle fucsia, fra indisponibilità e alcune giocatrici non al meglio. Ciononostante, le ofantine hanno fatto propria la vittoria, mettendosi alle spalle la serie di tre sconfitte consecutive: scontata la squalifica tornerà in cabina di regia capitan Margaret Altomonte, garanzia di estrema esperienza e affidabilità nella costruzione del gioco. La formazione salentina con 12 punti è penultima, ma proviene dal successo ai danni della Volare Benevento nel precedente turno: da tempo Cutrofiano ha scelto una politica fortemente improntata sulle giovani, le quali cercano di mettersi in luce in qualsiasi occasione, anche al cospetto di avversarie più blasonate. La Mandwinery scenderà in campo con l’obiettivo di tornare a regalare una gioia interna ai suoi tifosi, consapevole che non ci sarà da prendere sottogamba l’impegno: gli effetti positivi della stracittadina potrebbero essere decisivi in tal senso.

Ben più ostico l’appuntamento della Flv, di scena domenica (ore 18) in terra barese contro la Panbiscò Leonessa Altamura. Pur battuto nel derby, il sestetto guidato da Castillo ha mosso la classifica, particolare non irrilevante nella lotta per la salvezza in cui è coinvolto. Inoltre si è confermata una certa tendenza di carattere e determinazione a non mollare, neppure in situazioni di grande svantaggio: con la Faam Matese è arrivata una affermazione sotto di due set, domenica scorsa una identica impresa è stata sfiorata. Il team murgiano è reduce da due ko consecutivi (entrambi in trasferta), il che ha comportato la discesa in quarta piazza con 38 punti, dopo aver anche occupato di recente la seconda posizione. Le biancorosse di Marchisio certamente non saranno disposte ad un nuovo passo falso, volendo sfruttare il fattore campo con l’ambizione di accorciare le distanze in chiave playoff. Altra missione complicata per le rossogialloblù, ma se si impiegano forza d’animo e grinta la strada è comunque quella giusta per tagliare il traguardo stabilito. Trabucco e compagne proveranno senz’altro ad ottenere qualcosa da aggiungere al totalizzatore nella trasferta nella città del pane.