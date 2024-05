Aria di addio fra l’Audace Cerignola e Giancarlo Malcore

È giunta al capolinea l’avventura di Giancarlo Malcore con la maglia dell’Audace Cerignola? L’interrogativo serpeggia in città e fra gli appassionati, a pochi giorni dal rompete le righe e dalla conclusione ufficiale della stagione in casa ofantina. Le scorse settimane non sono state certamente idilliache per l’attaccante, progressivamente finito dietro nelle gerarchie (anche a causa di imperfette condizioni fisiche), tanto da non esser partito titolare nelle ultime sette uscite, subentrando in cinque occasioni. In più, pare essersi rotto il feeling con parte della tifoseria, poiché sui social e anche durante le partite, gli veniva addebitato scarso impegno e poco lavoro al servizio della squadra. Già il direttore sportivo Elio Di Toro di recente ha dichiarato che la situazione del bomber vada attentamente analizzata, ma conferme indirette sulla possibile e, a questo punto, probabile partenza nonostante un altro anno di contratto vengono dal suo agente, Luigi Romano.

«Non posso negare che il legame tra Giancarlo e il Cerignola sembra destinato a finire, ma con grande serenità – considera il procuratore -. E’ stato un rapporto bellissimo, ricco di soddisfazioni. In questi quattro anni la società ha dato tanto al ragazzo e lui ha ricambiato la fiducia, offrendo tutto se stesso a questo club e alla città. Giancarlo è legatissimo a Cerignola, ne è la dimostrazione il fatto che abbia rifiutato spesso, soprattutto la scorsa estate, offerte importantissime sia sul piano economico che progettuale». Alla base dell’eventuale saluto anche la mancata scintilla con mister Raffaele, sta di fatto però che il classe 1993 comunque andrà ha assicurato un posto di rilievo nella storia del club gialloblù.

Arrivato sul Tavoliere nell’ottobre 2020, ha totalizzato 140 presenze in tutte le competizioni con la bellezza di 75 gol e 14 assist, guadagnandosi il soprannome di ‘Re’: due volte capocannoniere del girone H di serie D, ha trascinato l’Audace nella promozione in C e dato il suo indubbio contributo nelle due annate in terza serie. Quindici centri nella passata stagione, tredici in quella da poco terminata (di cui cinque su rigore). Le grandi passioni a volte finiscono e possono nascere incomprensioni, ma i numeri non cancellano quanto di buono fatto da Malcore. La punta diverrà oggetto del desiderio di numerosi team di C e D, non mancheranno le richieste: fra le candidate principali potrebbe esserci la Fidelis Andria di patron Di Benedetto.