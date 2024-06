Asd Skating Cerignola, cinque podi nel Trofeo Nazionale di Roccaraso

Si è svolta dall’8 al 17 giugno la terza edizione del Trofeo Nazionale FISR “Primi Passi e Giovani Promesse” di Pattinaggio a rotelle, nella location abruzzese di Roccaraso (Aq). Oltre 1200 gli atleti partecipanti e alla competizione ha partecipato fra le altre la Asd Skating Cerignola, guidata da Danila Divittorio. Ottimi i risultati ottenuti dalla società ofantina: cinque podi e numerosi piazzamenti di rilievo. Nello specifico: primo posto per Matilde Lubes e Alberto Casto; secondo posto per Noemi Santonicola; terzo posto per Arianna Battista e Virginia Lovino; quarto posto per Barbara Ieva, Lucia Matrella; quinto posto per Anita Romano; sesto posto per Alessia Sollazzo; decimo posto per Ornella Recchini, Anna Rita D’Ercole; tredicesimo posto per Denise Preziusi.

«Ho deciso di prendermi qualche giorno, prima di esprimere le emozioni che ho provato insieme a genitori e bambini durante questa esperienza, sottolineando che per la maggior parte è stata la prima esperienza nazionale – commenta l’allenatrice Danila Divittorio -. La nostra è un’associazione nata poco più di un anno fa, vedere tutti i miei atleti gestire una pista come quella di Roccaraso, ottenendo risultati a dir poco meritati e ottimi, mi fa capire che l’amore e la passione che ci sono dietro questo lavoro sono serviti tanto. I più sentiti complimenti vanno ai miei dodici atleti, che si sono impegnati con me, tutti i giorni, al caldo e ad orari anche scomodi, per portare avanti il nome della nostra città, Cerignola, e il nome della nostra associazione. A Roccaraso io e i miei bambini, lasciamo il cuore. Avanti tutta, non ci sentiamo arrivati, siamo appena partiti».