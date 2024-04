Asl Fg, fitto calendario di iniziative il 7 aprile per la Giornata Mondiale della Salute

Domenica 7 Aprile 2024 si celebra la Giornata Mondiale della Salute. Per l’occasione la ASL Foggia ha organizzato una serie di iniziative di prevenzione e promozione della salute e del benessere. Screening gratuiti, dimostrazioni pratiche, incontri formativi, informativi e di orientamento non solo all’interno dei servizi aziendali, ma anche fuori dagli ambiti prettamente sanitari, per portare la “salute” direttamente tra le persone. Una attività a largo raggio che si diramerà sul territorio provinciale, raggiungendo almeno un comune per ambito distrettuale. Le iniziative riguarderanno, infatti: Foggia, Cerignola, San Severo, San Marco in Lamis, Monte Sant’Angelo, Rodi Garganico, Manfredonia, Troia, Bovino, Lucera, Apricena. Un calendario fitto, realizzato grazie alla disponibilità degli operatori ASL e Sanitaservice e al contributo attivo e gratuito di amministrazioni comunali, scuole, parrocchie e aziende della grande distribuzione organizzata.

A Cerignola, nel presidio ospedaliero “Tatarella” di via Trinitapoli, dalle ore 9,00 alle ore 11,30, presso l’ambulatorio di Urologia (primo piano, ascensore A), i giovani di età compresa tra 16 e 26 anni potranno sottoporsi gratuitamente a visita andrologica ed eventuale ecografia (accesso libero).