ATP Messico, due italiani in lizza per alzare il trofeo

Il tennis è attualmente lo sport predominante, con Sinner che si distingue, la vittoria di Paolini al WTA 1000 di Dubai, il ritorno di Berrettini e le brillanti performance di numerosi altri giocatori, grazie ai quali l’Italia ha riportato a casa la Coppa Davis dopo 47 anni, seguendo le gesta di Panatta e compagni. Tra questi emergenti, anche Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli stanno vivendo un momento positivo, attesi protagonisti all’ATP 500 del Messico, dove sono inseriti nel tabellone principale e hanno buone possibilità di fare unì buon percorso e, perché no, di arrivare in cima al podio. Il tennis italiano sta vivendo un periodo di grande crescita, con tutti che vogliono almeno provare a imitare Sinner e le quote di scommesse sul tennis mostrano un certo interesse anche per i due giovani italiani. Arnaldi infatti ha una quota di valutazione di 33.00, mentre Cobolli è a 51.00. Non sono tra i favoriti assoluti, ma le prospettive sono più che buone.

Il grande favorito è invece il greco Stefanos Tsitsipas (a 4.30), che ha anche compiuto un gesto notevole e apprezzato, annunciando che devolverà in beneficenza 1000 dollari per ogni ace che realizzerà nel corso del torneo a favore delle vittime dell’uragano Otis, una vera tragedia che ha colpito il Messico lo scorso ottobre. Tsitsipas è la stella principale di questo evento messicano e insieme ai vari De Minaur, Rune, Ruud e Draper darà spettacolo sul cemento di Acapulco, superficie che caratterizza la manifestazione dal 2013, mentre in passato si giocava sulla terra rossa di Città del Messico. C’è grande attesa, anche perché per i giocatori di vertice è un’importante tappa di avvicinamento per Indian Wells, il torneo principale di questa stagione (6-17 marzo), che si tiene anch’esso sul cemento, insieme al torneo di Miami, in programma all’Hard Rock Stadium dal 18 marzo al 31 marzo.