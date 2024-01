Attivato dallo Spesal lo “Sportello di ascolto e di supporto psico-educativo alle problematiche stress lavoro correlato”

Il “Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro” (S.P.E.S.A.L.) della ASL Foggia ha attivato uno “Sportello di ascolto e di supporto psico-educativo alle problematiche stress lavoro correlato”. Il servizio, nato dalla necessità di fornire una tutela globale del lavoratore, si rivolge a tutti i soggetti residenti in provincia di Foggia o che lavorano nel territorio provinciale. Lo Sportello è ubicato al primo piano della sede del Dipartimento di Prevenzione di Foggia, in Piazza Pavoncelli n. 11. Lo sportello si pone come obiettivo: creare un luogo personalizzato di ascolto e sostegno; incrementare/sviluppare risorse e capacità personali utili nella gestione dello stress percepito nel contesto lavorativo; promuovere il benessere individuale nel contesto lavorativo; promuovere capacità di adattamento nel contesto lavorativo.

Attività

Lo Sportello è gestito da professionisti psicologi e si articola in attività di consulenze psicologiche. Qualora il lavoratore dovesse manifestare il bisogno di un percorso più mirato e prolungato, oppure la fragilità emotiva e il disagio dovessero perdurare e risultare necessari ulteriori approfondimenti, il lavoratore sarà orientato verso trattamenti più opportuni e affidato ad un’equipe multidisciplinare di specialisti del territorio.

Come si accede

Allo Sportello si accede tramite prenotazione inviando una mail all’indirizzo spesal.areasud@aslfg.it indicando, nell’oggetto, la richiesta di una consulenza psicologica per lo sportello di ascolto e, nel corpo della mail, i dati anagrafici e un recapito telefonico al fine di poter essere ricontattati per fissare il primo colloquio. Per ulteriori approfondimenti: https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/dipartimenti_det/-/journal_content/56/36044/spesal-servizio-prevenzione-e-sicurezza-e-ambienti-di-lavoro.

Mission dello S.P.E.S.A.L.

La mission del “Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro” è quella di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro e di contrastare il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali attraverso l’utilizzo di una strategia multicanale e con il pieno coinvolgimento delle parti sociali. Nell’operatività del Servizio rientrano le attività di vigilanza e controllo, ma anche l’attività sanitaria, l’espressione di pareri, le attività di promozione della salute e quelle formative orientate a diffondere la cultura della prevenzione.