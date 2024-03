Attività produttive a Cerignola: novità per il comparto agricolo e per il caro energia

Gli agricoltori vedranno riconosciuti i danni derivanti da peronospora, grazie all’ultimo decreto del ministero dell’Agricoltura, inserito in Gazzetta Ufficiale, il cui iter richiederà nei prossimi mesi la massima attenzione e sollecitazione da parte di enti locali e regionali, con il riconoscimento dello stato di calamità naturale, che darà poi fattivamente il via alle domande e all’erogazione dei contributi. È su questo che si sta concentrando il lavoro dell’assessorato alle Attività Produttive, che, nel frattempo, è impegnato nel continuare a liquidare gli importi relativi ai bonus “caro energia”, dopo la prima erogazione di 10.500 euro ai 21 esercizi ammessi al contributo, con un importo per ogni attività commerciale pari a 500 euro, un ristoro cruciale in un periodo incerto per l’economia a livello globale. Il provvedimento, fortemente voluto dall’assessore Sergio Cialdella, nasce con l’esigenza di ristorare e sostenere settori economici già provati da una crisi evidente.

“Stiamo lavorando su più fronti, venendo incontro alle difficoltà attuali: da una parte una mano concreta al comparto agricolo, che chiede risposte, anche economiche, forti. Dall’altra le nostre attività commerciali, un tessuto che vogliamo continuare a sostenere, e sui cui continuiamo a programmare, ascoltando soprattutto le voci del commercio, fondamentali per intraprendere le prossime tappe di un percorso che abbiamo tracciato idealmente in questi mesi. I contributi erogati rappresentano certamente una boccata d’ossigeno, un aiuto tangibile che, spesso, fa la differenza”. Il commento di Sergio Cialdella, assessore alle Attività Produttive.