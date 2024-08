Audace Cerignola, Capomaggio resta e rilancia: rinnovo fino al 2027

«La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica il rinnovo del contratto con Galo Capomaggio fino al 30 giugno 2027. Un grande risultato frutto della programmazione e della lungimiranza della società, con in testa il presidente Nicola Grieco, il quale ha voluto fortemente la prosecuzione del rapporto contrattuale. Un ringraziamento particolare a Galo per la serietà e la professionalità. Ci auguriamo le migliori fortune calcistiche insieme. Forza Galo!». Con queste righe apparse sui canali social della società gialloblù, si chiude la vicenda che ha contraddistinto queste settimane di mercato estivo: il mediano argentino, richiesto da Catania, Avellino e anche dal Sudtirol in serie B, ha accettato il rinnovo e resterà uno dei pilastri della formazione allenata da Giuseppe Raffaele. Intanto non si ferma il lavoro del ds Elio Di Toro, che sta per aggiungere un altro tassello all’organico: vicino l’arrivo in prestito dalla Juve Stabia dell’esterno offensivo classe 2002 Flavio Di Dio, reduce da due buonissime stagioni trascorse con la maglia del Giugliano, avendo totalizzato 59 presenze, arricchite da due gol e quattro assist.